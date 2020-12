Personalien im Klinikverbund Leonberger Klinikmanager geht nach Schwäbisch-Hall

In einem regelrechten Showdown wurde ein Kompromiss ausgehandelt, wonach Loydl zwei Jahre alleiniger Chef bleibt. Danach wird entschieden, ob es dabei bleibt oder ob der Klinikverbund wieder eine Doppelspitze bekommt.

Anerkennung bei Ärzten und Politikern

An der erst vor einem guten Monat vereinbarten Führungsstruktur wird festgehalten. „Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu schaffen, ist die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bereits angelaufen“, teilt der Klinikverbund mit.

Christoph Rieß genießt in der Leonberger Kreisärzteschaft wie auch in der Kommunalpolitik durchaus Anerkennung, hatte er doch stets die Stärken des Krankenhaus Leonberg hervorgehoben. Auch vom Geschäftsführer gibt es freundliche Worte: „Wir verlieren einen fachlich äußerst versierten und persönlich sehr geschätzten Klinikmanager, was wir sehr bedauern“, sagt Geschäftsführer Loydl. „Allerdings ist es für Herrn Rieß eine attraktive Chance, und wir freuen uns für ihn über diese berufliche Weiterentwicklung.“