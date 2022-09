Kommentar zur Stadtentwicklung Leonberg Wie ein Boot in rauer werdender See

Manchmal lohnt sich der Blick in die Vergangenheit: Wie wurde denn zum Ferienende 2021 die kommunale Lage in Leonberg eingeschätzt? Und siehe da: kaum anders als heute. Die Analyse, die fast auf den Tag genau vor einem Jahr an dieser Stelle veröffentlicht wurde, könnte heute nahezu wortgleich erneut erscheinen. Denn so richtig unter Segeln, so hieß seinerzeit das Fazit des Kommentars, steht das Schiff Leonberg nach wie vor nicht.