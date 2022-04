Bauprojekte in Leonberg Wenn Planung zum Politikum gerät

Negativbeispiel Sparkassen-Projekt

Ein Brachfläche ist seit Jahresbeginn auch die Ecke an der Sonnenkreuzung, an der die Kreissparkasse ihre Leonberger Direktion hatte und jetzt einen Neubau mit benachbartem Wohnkomplex errichten will. Im Grunde könnte dort längst gebaut werden, doch in der Kommunalpolitik wurde um das Vorhaben heftig gestritten, nicht zuletzt befeuert durch die Vorbehalte einiger Anwohner von der Burghalde, die sich um ihre Aussicht sorgen. Wann es an der Stuttgarter Straße losgehen kann, steht noch nicht fest.