Kommentar zur Leonberger Stadtentwicklung Ein Boot kann ganz leicht kentern

Die in mehreren Sommerinterviews angesprochene kritische Personalsituation in der Stadtverwaltung ist ein wichtiger Punkt in der Leonberger Problemliste. Aber auch die Neigung der Kommunalpolitiker, viele Dinge selbst dann noch zu zerreden, wenn sie offenkundig beschlussreif sind. Oft könnte man meinen, der eine gönnt dem anderen die Butter auf dem Brot nicht. Auch solcherlei Verhalten ist andernorts zu beobachten. Manchmal drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass in Leonberg die persönlichen Befindlichkeiten sehr ausgeprägt sind.