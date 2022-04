Haushalt verabschiedet Muss Gerlingen Schulden aufnehmen?

Doch Stegmaier lobte auch: „Die Ernte der vergangenen fetten Jahre haben wir gut verwendet“, sagte die Stadträtin. Die Sanierung der Realschule und der Bau der Sporthalle seien Investitionen in die Zukunft. Sie kündigte an, dass die Grünen sich künftig „auf finanzierbare Schwerpunktthemen“ fokussieren wollen: nachhaltige Mobilität und Radverkehr sowie mehr bezahlbares Wohnen nannte sie in diesem Zusammenhang.

Konfliktpotenzial zeichnete sich bei der künftigen Ausgestaltung der kommunalen Kinderbetreuungsgebühren ab. Während ein interfraktionelles Bündnis gestaffelte Gebühren auf Basis des Familieneinkommens forderte, kündigte die CDU im Rahmen der Haushaltsreden bereits jetzt an, sich diesem Anliegen zu verweigern.

Gerlinger werden auch schwierige Zeiten eingestellt

Der CDU-Stadtrat Fauser war es auch, der am Mittwoch beim Thema Sparpotenziale die deutlichsten Signale sendete: „Aufgrund der Haushaltslage muss das Thema Hallenbad dringend auf den Tisch“, forderte Fauser. Die jährlichen Kosten für das Bad beziffert der Stadtrat auf 1,5 Millionen Euro. Die CDU-Fraktion schlug eine Kostendeckelung von einer Million vor. Fauser forderte Kreis, Land und Bund dazu auf, die Kommunen mit Hallenbädern zu unterstützen. Auch bei den Investitionen in die Infrastruktur sieht die CDU in Gerlingen Sparpotenziale: Im Tiefbau – unter anderem für Straßen und Wege zuständig – „müssen wir mittelfristig Tempo herausnehmen“. Ebenso kündigten die Christdemokraten an, neuen Stellen in der Verwaltung nicht zuzustimmen.

Auf schwierige Zeiten stellte auch die SPD-Stadträtin Günther die Gerlinger ein und kündigte „mögliche Erhöhungen von Steuern, Gebühren und Entgelten“ an. „Die Bürgerschaft, das sind wir alle, muss solche Schritte mittragen“, forderte Günther.