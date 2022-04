Areal der Klinik Schillerhöhe in Gerlingen Alle warten auf die Standortentscheidung

Als Haus Bärensee geplant wurde, war vom schnellen Abzug des RBK bis Ende 2021 nichts bekannt, der Umzug sollte frühestens 2024 sein. Doch dann kam Corona und veränderte die Pläne. Die Schillerhöhe sollte früher als Krankenhaus aufgegeben werden. Das RBK wollte nun den schrittweisen Umzug vorziehen – und Schmieder musste reagieren. Zügig wurde unter anderem eine Küche nachträglich an das Gebäude angebaut, sie wurde inzwischen in Betrieb genommen.

Mit Haus Bärensee ist der Bedarf an Plätzen für die Behandlung vorwiegend von Schlaganfallpatienten in der Region laut dem Land abgedeckt – fürs Erste. Denn klar ist aus Sicht der Fachleute, dass der Bedarf größer werden wird, nicht zuletzt weil die Zahl der Schlaganfallpatienten steigen wird. Vor diesem Hintergrund wird auch in den Kliniken Schmieder die Entwicklung bei den Nachbarn vom RBK verfolgt. Geschäftsführer Sandholzer schließt eine Erweiterung nicht aus, wenngleich derzeit nichts konkret sei. Aber er macht auch keinen Hehl daraus, dass eine Erweiterung baurechtlich sehr viel einfacher auf dem Grundstück von der Klinik Schillerhöhe umzusetzen wäre als außerhalb. Das Gelände liegt am Wald, schon für Haus Bärensee war mit den Behörden intensiv um eine Realisierung gerungen worden.

Corona zögert den Umzug hinaus

Derweil warten also alle auf eine Entscheidung der Rentenversicherung – während der Zeitpunkt des Klinikumzugs weiter von der Entwicklung der Corona-Situation im Land abhängig ist. Derzeit würden rund 50 an Covid-19 erkrankten Patienten an beiden Standorten behandelt, teilt die Stiftung mit.

Die Geschichte der Solitude

Der Plan

1938 sollte dort eine Nazi-Kaderschmiede entstehen, eine Gebietsführerschule. Die Gerlinger willigten einer Schenkung des Geländes auf ihrer Gemarkung ein. Geplant war die Belegung mit bis zu 250 Führern der Hitlerjugend. Drei Jahre später, 1942, wurde das Gelände nebst Schloss Solitude nach Stuttgart eingemeindet. Das kleine Gerlingen könne die Infrastruktur nicht finanzieren, hieß es offiziell. Dass die Solitude – der Dichter Friedrich Schiller besuchte im 18. Jahrhundert dort die Militärakademie – ein Prestigeobjekt war und Bedienstete in Stuttgart mehr verdienten als in Gerlingen, dürfte eine Rolle gespielt haben. Protest war sinnlos, zum 1. April 1942 wurde der Verwaltungsakt vollzogen.

Die Realität

Letztlich kam alles anders: Der nationalsozialistischen Regierung ging das Geld aus, der Bau blieb im Rohbau stecken, später kaufte es die Deutsche Rentenversicherung und richtete ein Sanatorium ein. Nach dem Krieg forderte Gerlingen zudem Schloss und Gemarkung zurück. 1951 bekam Gerlingen die Gemarkung zurück, das Schloss blieb bei Stuttgart. Auf dem nahen, kleinen Friedhof liegen die Eltern und einer der Brüder des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Choreograf John Cranko und Robert Bosch Junior. Aus dem Sanatorium wurde ein Zentrum für Lungen- und Bronchialkranke. 1987 machte die Klinik dann weltweit Schlagzeilen. Am 29. August 1987 wurde erstmals in Europa ein einzelner Lungenflügel transplantiert.