Corona und Ukraine Baustellen in Gerlingen leiden unter Zeitverzug

Probleme wegen Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten

Dass die verzögerte Fertigstellung des neuen Innenstadtplatzes derzeit symptomatisch für viele Bauprojekte in der Kommune ist, hat am Mittwoch ein der Einweihung vorausgehender Baustellenrundgang des Gemeinderats gezeigt. „Was Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten angeht, gehen diese Zeiten auch an Gerlingen nicht vorbei“, betont Dirk Oestringer in Hinblick auf die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche. Nachdem zunächst die Coronakrise Handwerk und Bau zwei Jahre lang zugesetzt hat, kommen jetzt auch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges zum Tragen.