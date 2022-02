Gerlingen Realschule: Erweiterung verzögert sich

Eine schlechte und eine gute Nachricht hat der Leiter des Gerlinger Stadtbauamts im Gepäck, als er am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben“ das Wort ergreift. Um es kurz und schmerzlos zu machen, entscheidet sich Thomas Günther, die Stadträte zuerst mit der schlechten zu konfrontieren. Die hatte es dann aber auch in sich: Demnach kann der Umbau der Realschule nach über dreijähriger Bauzeit nicht wie geplant im kommenden Sommer abgeschlossen werden, sodass ein Wiedereinzug zum Schuljahresbeginn 2022/2023 möglich wäre. Ein Paukenschlag. „Wir werden erst im Dezember dieses Jahres fertig“, kündigte Günther vor dem Gemeinderat an. Die Folge: Der anschließende Umzug ins sanierte und erweiterte Schulhaus kann erst in den Faschingsferien 2023 erfolgen – ein halbes Jahr später als ursprünglich angestrebt.