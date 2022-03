Haushalt 2022 Gerlingens Finanzpolster schmilzt weiter

Anders als 2021 und 2022 können damit defizitäre Haushaltsentwürfe in Zukunft kaum noch mit Eigenmitteln ausgeglichen werden. Noch 2019 lagen die Gewerbesteuer-Einnahmen in der Bosch-Stadt bei üppigen 58 Millionen Euro. Im ersten Coronajahr 2020 brach der Wert dann auf 26,8 Millionen Euro ein. Obwohl Gerlingen als Reaktion darauf die Steuersätze angehoben hat, sind die Gewerbesteuereinnahmen seitdem nicht wesentlich gestiegen – oder sinken sogar weiter. Es müsse deshalb, so die düstere Prognose des Rathauschefs, „weiterhin mit einem Rückgang der Gewerbesteuer auch in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet werden“.