Grabungen in Renningen Neues Wohnen auf den Siedlungen der Kelten

Wo immer in Renningen und Malmsheim gegraben wird, kann man fast sicher sein, auf Relikte früherer Siedlungsformen zu stoßen. Das Renninger Becken mit seinen fruchtbaren Böden ist schon seit Jahrtausenden besiedelt, wie archäologische Funde immer wieder belegen. Heute wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Denkmalschutzes der Untergrund vor Baumaßnahmen systematisch von Fachleuten untersucht, wenn wertvolle Zeugnisse vermutet werden. Doch schon früher fanden aufmerksame Bürger Hinweise auf frühe Besiedlung, etwa als 1898 am Stöckhof ein keltischer Grabhügel entdeckt wurde. In den folgenden Jahrzehnten folgten bei Bauarbeiten in Renningen und Malmsheim viele weitere Funde.