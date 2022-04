Im Museum Gerlingen Grabungsfunde mit Migrationsgeschichte

Linsen ohne Spätzle

„Wir profitieren noch heute davon, was die Menschen damals importiert haben“, sagt Bollacher. Neben Schafen, Ziegen, Rindern und Schweinen auch Erbsen, Emmer, Einkorn und Linsen. Weshalb auf einer der Schautafeln der Ausstellung auch der Hinweis nicht fehlen darf, dass damals zwar die Linse erstmals im Schwabenland auf dem Speiseplan stand, nicht aber die zugehörigen Spätzle: Das Haushuhn kam erst im sechsten Jahrhundert vor Christus ins Land.

Folgerichtig fanden sich im Erdreich neben Gebäuderesten auch beispielsweise Mahlsteine oder kunstvoll verzierte Gefäße, die an Ösen aufgehängt wurden, um den Inhalt vor Schädlingen zu schützen. „Die Menschen haben lange Wege auf sich genommen, um das optimale Material zu verwenden“, sagt der Archäologe. Je nach Verwendung kamen die Steine aus dem Schwarzwald, von der Schwäbischen Alb oder dem heutigen Franken. Mutmaßlich jüngeren Datums ist das zuletzt in einem Grab gefundene männliche Skelett, das ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist.

Ausstellung mit Clou

Die Schau arbeitet mit „verschiedenen Vermittlungsebenen“, wie Nicole Ebinger, die Chefkuratorin des Landesamts für Denkmalpflege, betont. So sind in der Ausstellung die gesicherten Fakten in blauer Schrift markiert. In Rot Theorien, Vermutungen und Beiläufiges. Der Clou: Gut lesen lassen sich die überlagernden Erklärungen erst dann, wenn man den Text auf den Tafeln durch einen Farbfilter betrachtet. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Vermittlungsangebot, erklärt die Museumsleiterin Birgit Knolmayer. Darin enthalten: Vorträge, Führungen und Mitmachangebote für Kinder.

