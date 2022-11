Schnallenäcker III in Renningen Die Kita kommt erst mal ohne Wohnungen

Der wird aber zunächst nicht bebaut. „Dort kommt ein Kita-Provisorium hin“, erklärt Hartmut Marx. Um den Bedarf abzufangen, bis die neue große Kindertagesstätte fertig ist, soll in Form von Containern ein Übergangskindergarten eingerichtet werden. Drei Gruppen sollen darin Platz finden. „In die Planung sind wir schon eingestiegen.“ Sobald das Provisorium nicht mehr benötigt wird, soll neu entschieden werden, ob der Platz für Wohnungen verwendet wird oder ob er – in Ausblick auf das zukünftige, direkt benachbarte Baugebiet Schnallenäcker IV – für einen weiteren Kitabau vorgehalten wird.

Kapazitäten im Bauamt sind ausgereizt

Dass die Misere mit dem großen Zeitaufwand und den benötigten Ausschreibungen für das Wunschprojekt „Kita und Wohnen“ nicht früher aufgefallen ist, sei schlicht den Kapazitäten im Rathaus geschuldet, sagt Hartmut Marx. „Wir wollten die Planungen parallel zu Schnallenäcker III voranbringen, aber wir sind komplett dicht.“ Mit der Sanierung und Erweiterung der Realschule und Silcher-Schule sowie der neuen Riedwiesensporthalle hat die Stadt allein drei Großprojekte am Laufen, künftige Projekte folgen.

Der zusätzliche Personalaufwand, der durch den Kitabau entstehen wird, ist daher nicht unproblematisch. Die Stadt wird für die Organisation eine externe Firma mit der Projektsteuerung beauftragen müssen. Die Kosten liegen bei rund 44 000 Euro. Das Gesamtprojekt kommt geschätzt auf etwas mehr als fünf Millionen Euro. In Anbetracht der aktuellen Preisentwicklung sei das aber erst eine sehr grobe Schätzung. Dem gegenüber stehen die Verluste durch die fehlenden Grundstückserlöse, die mit dem ursprünglichen Plan einhergegangen wären. Es geht um rund 650 000 Euro. Diese Verluste seien aber nur kurzfristig und nicht dauerhaft.

Eine Ganztagskita für rund 100 Kinder

Geplant ist für das neue Wohngebiet Schnallenäcker III eine Ganztagskita mit Plätzen für drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen, also für insgesamt rund 100 Kinder. Da sich in direkter Nachbarschaft die Betreuungseinrichtungen von Schnallenäcker und Schnallenäcker II befinden, lassen sich gewisse Synergien nutzen. So wird die neue Kita keine eigene Küche bekommen, sondern das Essen über die Küchen der anderen beiden Einrichtungen beziehen. Eine Fertigstellung ist nach jetzigem Stand für 2025 vorgesehen.