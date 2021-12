Jahresrückblick 2021 Platz für 1000 neue Renninger entsteht

Fast aus allen Fraktionen sind kritische Stimmen zu hören, ob man mit hauptsächlich zwei- oder dreigeschossigen Häusern dem Druck auf dem Wohnungsmarkt überhaupt gerecht werden könne. Mehr in die Höhe bauen, um damit weniger Fläche für die gleiche Zahl an Bewohnern versiegeln zu müssen: So lautet der Vorschlag. Die Grünen fordern außerdem strengere Auflagen, was energieeffizientes Bauen angeht.