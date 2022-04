Gestohlene Porschereifen Polizei schnappt Räderdiebe

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten auch fest, dass es dort wohl zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Abrechnung von durchgeführten Tests gekommen sein könnte. Demnach hatten die Tatverdächtigen wohl eine Vielzahl an Tests zur Abrechnung bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingereicht – obwohl diese niemals durchgeführt worden waren.

Von der Kassenärztlichen Vereinigung geforderte Nachweise sollen die Täter manipuliert haben, um die vermeintlich durchgeführte Zahl an Tests zu bestätigen. Wegen der polizeilichen Ermittlungen wurden die eingereichten Abrechnungen allerdings nie von der Kassenärztlichen Vereinigung ausbezahlt. Zusätzlich zum vermeintlichen Betrug bei der Abrechnung sollen die beiden Tatverdächtigen mehrfach negative Testbescheinigungen für Bekannte ausgestellt haben, obwohl nie ein Test stattgefunden hatte.

Nach Schließung der Testzentren wurde erneut geklaut

Im März 2022 mussten der 23- und der 28-Jährige die Testzentren in Bietigheim-Bissingen und in Schwieberdingen aufgrund erheblicher Hygienemängel auf behördliche Anordnung hin schließen. Anfang April 2022 wurden in Rutesheim erneut Porscheräder gestohlen. Den Diebstahl ordnete die Polizei den beiden Tatverdächtigen zu.

In den Tagen danach wurden die bereits von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts des Betrugs beantragten und erlassenen Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen vollstreckt. Ihre Wohnungen sowie die von sieben weiteren Tatverdächtigen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren, die als Mitarbeiter in den Teststationen beschäftigt gewesen sein sollen, wurden durchsucht. In den Wohnräumen im Raum Böblingen, Ludwigsburg, Stuttgart und im Enzkreis stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, etwa Datenträger und Firmenunterlagen, sicher.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die Haftbefehle gegen den 23 Jahre alten Deutschen und den 28-jährigen Deutsch-Griechen wurden schließlich am 11. April durch einen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart in Vollzug gesetzt. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei weiterhin an.