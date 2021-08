Diebstahl in Rutesheim Porsche aufgebockt und Reifen geklaut

Rutesheim - Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10.50 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim an einem dort abgestellten Porsche zu schaffen gemacht. Die Täter demontierten alle vier Räder und bockten den Geländewagen auf Pflastersteinen auf. Anschließend machten sie sich mit den Rädern davon. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 entgegen.