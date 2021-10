Porscheräder geklaut Die Diebe schlagen erneut zu

Hemmingen - In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter erneut Porsche-Räder gestohlen, nachdem es in den vergangenen Monaten bereits ähnliche Vorfälle in Leonberg, Malmsheim, Rutesheim und Weil der Stadt gegeben hatte. Im Schutze der Dunkelheit verschafften sich die Diebe dieses Mal in der Allmendstraße in Hemmingen Zutritt zu einer Tiefgarage und machten sich dort an einem geparkten Porsche zu schaffen. Der Porsche wurde mit einem Wagenheber hochgebockt und die Radmuttern des linken Vorder- und Hinterrades abgeschraubt.