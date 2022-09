Gemeindereform Renningen ist gelungenes Beispiel

3, 5 Millionen D-Mark für den Zusammenschluss

Der Archivar Mathias Graner spannte einen weiten historischen Bogen von der frühen bäuerlichen Besiedlung der Gegend bis zur von der Landesregierung angeordneten Kreis- und Gemeindereform. Beim Land hatte man auf viele freiwillige Zusammenschlüsse gehofft, so Graner, was aber kaum passierte. So lobte man höhere Schlüsselzuweisungen aus. Im Fall von Renningen und Malmsheim waren das 3,5 Millionen D-Mark, die bei den Verhandlungen zwischen den Gemeinden durchaus eine Rolle spielten.

„Renningen und Malmsheim war klar, dass es keiner alleine schaffen kann, zumal andere Orte wie Warmbronn oder Magstadt kein Interesse an einem Zusammenschluss hatten“, so Graner. „Der vieldiskutierte Vertrag war damals so unglaublich wichtig, weil die Malmsheimer darin ihre Rechte festgelegt sahen“, erklärte er. Allerdings hatte Bernhard Maier schon zuvor gesagt: „Der Eingliederungsvertrag wurde später nicht mehr hervorgeholt, er wurde gelebt.“ Er kenne kein besseres Beispiel für eine gelungene Gemeindereform.

Eine ganze Woche voller Feierlichkeiten

Für ein so bedeutsames Jubiläum lassen es die Renninger und Malmsheimer bei einem einzelnen Festakt aber nicht bewenden. Eine ganze Woche lang wird gefeiert – mit Partys, Konzerten, Vorträgen und mehr. Bereits am Freitag ließ der Verein Kult & Fun mit seiner 70er-Jahre-Party und der Band Yvolution die alten Zeiten noch einmal aufleben. Und beim Familientag in der Mediathek erhielten die Besucher die Möglichkeit, Briefe an die Renninger der Zukunft zu schreiben. Diese sollen 50 Jahre eingelagert und zum 100-jährigen Jubiläum 2072 wieder ausgepackt werden.

An diesem Montag geht es um 19 Uhr direkt weiter mit einem Vortrag zum Jubiläum in der Mediathek, gehalten vom ehemaligen Stadtarchivar Mathias Graner.