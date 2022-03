Luftbildserie – BW von oben 50 Jahre Renningen und Malmsheim

In Renningen und Malms­heim wollte man es nicht so weit kommen lassen „und hat sich von selbst bewegt“. Natürlich gab es Widerstände, einige Malms­heimer stellten sogar symbolisch einen Galgen vor ihrem Rathaus auf und befürchteten das Schlimmste für ihre Gemeinde. Manche wollten außerdem lieber an Weil der Stadt angeschlossen werden als an Renningen. Letztlich einigte man sich aber auf eine gemeinsame Zukunft von Renningen und Malmsheim.

Viele betiteln sich immer noch gern als Malmsheimer

Heute, 50 Jahre später, haben Renningen und Malmsheim einen gemeinsamen Rat, mehrere Vereine haben sich mittlerweile zusammengetan, darunter das DRK. Seit dem Bau des Wohngebiets Schnallenäcker II sind die beiden Ortsteile sogar baulich näher zusammengerückt. Gleichzeitig identifizieren sich immer noch viele Bürger, besonders dort Geborene, mit ihrem Teilort und betiteln sich stolz als Malmsheimer, nicht als Renninger. Auch unter den Vereinen gibt es noch viele, die eigenständig in beiden Teilorten vertreten sind, zum Beispiel die Landfrauen, die Musikvereine und die Kleintierzüchter. Wie weit also ist die Einheit nach einem halben Jahrhundert vorangeschritten?

Sehr weit, glaubt Mathias Graner – und das, obwohl er sich selbst offen als Malms­heimer bezeichnet. „Ich finde das aber auch völlig okay, wenn man von sich selbst sagt: Ich bin Malmsheimer. Wieso sollte ein Ort, der Jahrhunderte lang eigenständig war, plötzlich aus den Köpfen verschwinden?“ Das Bewahren der eigenen Identität und das Zusammenwachsen der beiden Teilorte sind für ihn kein Widerspruch.

Die gemeinsamen Schulen leisten einen großen Beitrag

„Ich glaube allerdings, dass dieses räumliche Zusammenwachsen mit Schnallenäcker II, das man von der Luft aus sieht, überhaupt nicht maßgeblich war“, sagt Mathias Graner. „Auch, wenn mein ehemaliger Chef, Wolfgang Faißt, das anders sieht“, ergänzt er schmunzelnd. Liege doch zwischen beiden Teilorten mit der Nord-Süd-Straße weiterhin eine dicke Trennlinie und gegenüber Schnallenäcker II kein Wohngebiet, sondern ein Gewerbegebiet.

Den größten Beitrag zum Entstehen einer Einheit, die nicht nur auf dem Papier existiert, haben nach seiner Erfahrung die Schulen geleistet. Denn die Malmsheimer Kinder wechseln nach der Grundschule auf eine der weiterführenden Schulen in Renningen. „So entstehen die engsten Verflechtungen, das habe ich bei mir selbst erlebt“, sagt Graner. Malmsheimer Schüler freunden sich mit Renningern an, treten in Renninger Vereine ein, Eltern und Familien kommen in Kontakt. Natürlich habe man sich als Jugendliche auch gerne damit aufgezogen. „Da waren wir halt immer die Malms­heimer, die mit dem Rad zur Schule kamen“, erinnert er sich und lacht. „Aber das war dann nur im Scherz.“