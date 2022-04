Renningen von oben Die schmutzige Vergangenheit des Freibads

„Bevor es die Kanalisation gab, hatten die Menschen hinter ihren Häusern ihre eigenen Abortgruben“, erklärt der Renninger Stadtarchivar, Steffen Maisch. Dort wurden die Hinterlassenschaften der Bewohner gesammelt und später an anderen Orten entsorgt. Einer dieser Orte war die große „Fäkalsammelgrube“ in Renningen. Um 1900 wurde sie am Ende der heutigen Rankbachstraße errichtet. „Die Fäkalien wurden in Stuttgart in Kesselwagen der Reichsbahn eingeladen, hierhergebracht und in die Grube gepumpt.“