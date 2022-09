Festwoche 50 Jahre Renningen-Malmsheim Konzert, Derby und Briefe für die Zukunft

Damit ist es aber noch lange nicht vorbei: Der ehemalige Renninger Stadtarchivar Mathias Graner hält am Montag, 19. September, um 19 Uhr einen Vortrag zum Jubiläum in der Mediathek . Er erzählt, wie es zur Gemeindereform und dem Zusammenschluss der Gemeinden kam, berichtet von Zeitzeugen – und von dem Galgen vor dem Malmsheimer Rathaus. Eine offene Chorprobe gestaltet der Frauenchor Voices of joy am Dienstag, 20. September, um 19 Uhr im Foyer der Rankbachhalle – unter dem Motto „Miteinander sind wir viele“.

Das Jubiläum ist verbunden mit vielen Erinnerungen und Geschichten. Unter dem Motto „Weißt Du noch, damals?“ organisieren die DRK-Pflegeheime gemeinsam mit den Landfrauenvereinen und der Stadt Renningen in den Pflegeheimen einen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, bei dem die Heimbewohner, Freunde und Angehörige sich gemütlich austauschen können: im Haus am Pfarrgarten in Malmsheim am 20. September, im Haus am Rankbach in Renningen am 21. September.

Feiern unter freiem Himmel

Der Stadtteilpark bildet die Kulisse für die Veranstaltung am Donnerstag, 22. September. Der Park befindet sich im Wohngebiet Schnallenäcker II, das direkt an der Grenze zwischen Malmsheim und Renningen liegt – der ideale Ort also für ein Outdoor-Event zur 50-Jahr-Feier. Das Programm beginnt um 17 Uhr, die Bow-Tie-Bigband, das Naturtheater Renningen und die Band Grundverschieden treten auf.

Der Wochenmarkt am Freitag, 23. September, 13 bis 18 Uhr auf dem Ernst-Bauer-Platz, steht ebenfalls unter dem Banner des großen Jubiläums. Viele Vereine haben sich beteiligt, um diesen Wochenmarkt in einen ganz besonderen zu verwandeln. Unter anderem präsentiert sich das Kunstforum Renningen mit einer Mal-Aktion.

Den Abschluss der Festwoche bildet ein Gottesdienst mit dem katholischen Pater Gasto Lyimo und der Auftritt von „Marengomo“ am Samstag, 24. September, um 16 Uhr in der Bergwaldhalle. Der Name steht für „Malmsheim Renningen Gospel Modernes Liedgut“. Die Singgruppe feiert ihr eigenes 25-jähriges Bestehen.