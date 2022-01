Luftbildserie - BW von oben Als die B 295 durch Renningen führte

Der Lückenschluss kommt 2014

1986 wurde als Ersatz für die aufgegebenen Autobahnpläne eine durchgängige einbahnige Bundesstraße B 295/B 464 von Leonberg bis zum Autobahnkreuz Böblingen in die Planungen aufgenommen. Die damals schon stark überlastete Straße in Renningen passte nicht in dieses Konzept. Daher wurde eine Umgehungsstraße gebaut, die 1987 fertiggestellt wurde. Gleichzeitig zeigte sich in den frühen Achtzigern, dass der Bereich der B 295 zwischen Renningen und Leonberg, damals nur mit einer Spur pro Fahrtrichtung, mit dem vielen Verkehr überfordert war. Ein Ausbau war daher dringend erforderlich. Gleiches galt für den Anschluss der B 295 an die A 8 bei Leonberg. Zugleich begannen Überlegungen, wie die A 81 und die A 8 effizienter aufgestellt werden können.

Letztlich sollte es also noch viele Jahre dauern, bis die Querspange aus B 295 und B 464 fertiggestellt war. Und streng genommen ist sie das bis heute nicht. Denn nachdem die beiden Bundesstraßen zunächst provisorisch verbunden wurden, sollte noch der endgültige Ausbau erfolgen. Nicht nur aus planungstechnischen Gründen, auch weil sich die Beteiligten ein paarmal in die Quere kamen – Renningen macht bis heute das Verkehrsministerium dafür verantwortlich, dass sich alles so verzögert hat, das Ministerium erwidert den Vorwurf –, zog sich das Projekt immer weiter hin, bis schließlich feststand: Der Ausbau der A 81 bei Böblingen Erhält den Vorrang. Dessen Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Erst danach können die Arbeiten am Lückenschluss beginnen. Unter anderem werden dann die Ampelkreuzungen am Kindelberg und an der Leonberger Straße getilgt, und die Kreisverkehre werden ausgebaut. Im selben Zug soll Renningen eine Südrandstraße als Verbindung nach Warmbronn erhalten.

Eine wichtige Verbindung

Die B 295

ist insgesamt etwa 40 Kilometer lang. Sie nimmt ihren Anfang am Stuttgarter Pragsattel und verläuft durch die Stadtteile Feuerbach und Weilimdorf. Sie führt im weiteren Verlauf über Ditzingen, Leonberg, Renningen und Weil der Stadt nach Calw. Seit 1987 führt sie nicht mehr durch Renningen hindurch.

Die B 464

wurde zwischen der L 1183 bei Sindelfingen und der B 295 bei Renningen als westliche Umfahrung von Maichingen und Magstadt ausgebaut. Die Maßnahme wurde im April 2014 mit der Anbindung an die B 295 fertiggestellt – in Form des provisorischen Lückenschlusses. Damit verbindet die B 464 die B 27 Stuttgart – Reutlingen mit der B 295 Calw – Renningen – Stuttgart.

