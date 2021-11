Eröffnung nach fünf Jahren Der Bürgertreff ist ein Ort für alle

Weil der Stadt - Ein Ort zum Kaffeetrinken, Zeitunglesen, zwanglosen Treffen und Diskutieren, ein Ort für Vereine und Einzelpersonen, ein Ort der Begegnung – all das war und ist die Vision für den Weil der Städter Bürgertreff, der in der Keplerstadt lange in der Mache war. Nun hat er endlich offen, der Bürgertreff – und startete, kaum eine Woche alt, jüngst mit der ersten Veranstaltungsreihe.