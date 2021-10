Bürgerbeteiligung Bekommt Weil der Stadt eine Bürger-App?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ohne Schnörkel und leicht zu nutzen

Insgesamt, so wünscht es sich Walter, solle am Ende „alles aus einer Box“ kommen, also ein Programm für Homepage und App gelten. Auch deshalb habe man trotz neuer App keinen höheren Personalaufwand. Mit der Digitalisierung einiger Angebote, etwa dem Schadensmelder, könne man sogar den Aufwand der Verwaltung minimieren. „Man könnte es als Gesamtprojekt betrachten“, betont Walter.

Gemeinderäte von Kosten abgeschreckt

Bei aller Begeisterung seitens der Verwaltung bleiben die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung zunächst zurückhaltend. „Man merkt, das ist bei Ihnen ein Herzensprojekt“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Hans Dieter Scheerer. „Aber ich tue mich schwer, dieser Vorlage, so schön sie ist, zuzustimmen.“ Eine Bürgerapp sei „nice to have“, sende angesichts der finanziellen Lage der Stadt aber falsche Signale an die Bürgerschaft. „Ich glaube, es ist richtig und wichtig“, sagt SPD-Stadtrat Felix Meyer. „Aber ich kann dem heute angesichts der Haushaltskonsolidierung nicht zustimmen.“

Denn: App und Relaunch kosten nicht wenig, insgesamt knapp über 70 000 Euro hat der Anbieter Hitcom, der bereits die aktuelle Homepage der Stadt betreut, angegeben. „Das ist keine Kleinigkeit“, betont auch Jürgen Widmann, Vorsitzender der Freien Wähler. „Vielleicht fangen wir kleiner an.“ Ein schrittweises Vorgehen wünscht sich auch CDU-Vorsitzender Martin Buhl, sagt aber: „Eine moderne Bürgergesellschaft lebt von Information und Transparenz. Wir sollten uns hier nicht so verschließen.“

Beschluss wird noch einmal vertagt

Einigkeit herrscht am Ende der Diskussion nicht. Welche Schritte Priorität haben und an welchen Ecken und Enden des Projekts man noch sparen könnte, soll nun noch einmal im Finanz- und Verwaltungsausschuss diskutiert werden, bevor der Beschluss erneut dem Gemeinderat vorgelegt wird. „Ich kann Ihre Wortmeldungen nachvollziehen“, gesteht Christian Walter noch. Die Homepage bleibe ohne Relaunch aber wie sie ist – „unglücklich“.