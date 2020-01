Der Bürgertreff kommt in die Räume der früheren Pizzeria Linde. Sie bestehen aus einem 34 und einem 59 Quadratmeter großen Raum. Atrio wollte dort ursprünglich einen Laden einrichten, unterstützt jetzt aber die Pläne eines Bürgertreffs. „Das entspricht genau unserem Anliegen, nämlich der Inklusion“, sagt Atrio-Geschäftsführer Bernhard Siegle.

Eröffnung für 2021 geplant

Die Eröffnung des Linde-Wohnkomplexes ist für 2021 vorgesehen. Bis dahin hat der Bürgertreff-Arbeitskreis also noch Zeit, an den Strukturen zu feilen. Atrio hat unterdessen mit steigenden Baukosten zu kämpfen. Von 4,2 auf 6,2 Millionen Euro hat sich der Bau mittlerweile verteuert.

Veranstaltung

Wer am Bürgertreff mitarbeiten will, ist am Dienstagabend um 19 Uhr ins Klösterle eingeladen. Anmeldung ist nicht nötig.