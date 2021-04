Weil der Stadt Bürgertreff bekommt Unterstützung vom Land

Der Bürgertreff wird zu den Öffnungszeiten ehrenamtlich betrieben und ein Thekendienst organisiert. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 25 Menschen notwendig. „Diese Mindestanzahl an Ehrenamtlichen hat sich in den beiden öffentlichen Informationsveranstaltungen der Projektgruppe gefunden“, so Müller.

Offizielle Eröffnung im Herbst

Die offizielle Eröffnung ist zusammen mit dem Atrio im Herbst geplant. Vorausgesetzt die Coronapandemie macht keinen Strich durch diese Zeitrechnung. „Wir können zwar schon vermutlich im Juli rein, wollen diese Zeit für die Einrichtung der Räume nutzen“, sagt Hans Müller. Nach der Zusage der Fördermittel hat die „Arbeitsgruppe Einrichtung“ gleich mit der Planung der Teeküche begonnen. Brandschutzdecken müssen noch eingezogen werden, Sanitäreinrichtungen und sonstige Kleinigkeiten fehlen noch.

Landtagsabgeordnete aus der Region befürworten die Unterstützung des Bürgertreffs. „Unsere Innenstädte und deren Quartiere spielen eine große Rolle, wenn es um das Zusammenleben von Pflegebedürftigen und Gesunden, Junge und Alte, Migranten und Einheimische geht. Sie sind die Orte, wo Menschen sich einbringen, Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig unterstützen“, sagt Bernd Murschel (Grüne) aus Leonberg, der nach dieser Legislaturperiode aus dem Amt scheidet. Die Leonbergerin Sabine Kurtz (CDU) freut sich, dass das Land dieses wichtige Projekt unterstützt. „Das große Engagement der Weil der Städter für ihre neue soziale Mitte hat sich gelohnt“, lobt die Landtagsvizepräsidentin.