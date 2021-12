Die letzte Renninger Krippe Wie ein Abschied von alten Bekannten

Besucher bedauern Abschied von der Renninger Krippe

Viele Besucher wissen, dass die Krippe in der jetzigen Form zum letzten Mal stattfindet – und sie bedauern das. „Das ist wie ein Abschied“, sagt Charlotte Wenzler. „Hier an der Krippe, das war jedes Mal so, wie wenn man alte Bekannte trifft“, so die 86-Jährige. Sie meint damit die vielen verschiedenen Figuren und Puppen, deren Schöpferin Hildegard Buchhalter sie noch persönlich gekannt habe. Mit ihrer Tochter ist Charlotte Wenzler aus Stuttgart in die Martinuskirche gekommen. Sie hat die Krippe über viele Jahre immer wieder besucht und alle Veranstaltungsprogramme aufgehoben. „Früher sind wir oft mit einer ganzen Clique von Stuttgart hergefahren“, erinnert sie sich. „Dann haben wir erst im Gasthaus Taube gegessen und kamen dann zum Kaffeetrinken hierher ins Gemeindehaus.“ Kein Zweifel, die Besuche an der einzigartigen Krippe werden der alten Dame fehlen.