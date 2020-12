Renninger Krippe Die Krippe soll Hoffnung in schweren Zeiten schenken

Doch Trauer und Trübsal war noch nie der Kern der Renninger Krippe und sollen es auch in diesem Jahr nicht sein. „Sie soll den Menschen, die niedergeschlagen sind, wieder Hoffnung geben“, sagt Franz Pitzal. „Wir möchten den Menschen Tipps gegen die Traurigkeit geben, wie man dagegen vorgehen kann, und Impulse geben für ein hoffnungsvolles Leben.“ Daher sind auch einige Stationen zu sehen, die zeigen, was die Menschen in der Krise alles erreicht und Gutes getan haben. Das beginnt bei den vielen Hilfsaktionen, die die Menschen in ihrem Umfeld organisiert haben, und reicht bis zur Unterstützung von Ländern weltweit, die die Krise noch viel härter getroffen hat. Mehr als 30 000 Euro für außereuropäische Länder sind durch direkte Spenden bereits zusammengekommen, sagt der Renninger Pfarrer. Auch diese Länder sind in der Krippe symbolisch abgebildet.

Enttäuschung über die Absagen

Üblicherweise sind allein dank der Krippe immer Spendensummen im hohen fünfstelligen Bereich zusammengekommen, da die „Erlöse“ aus der Krippe, also Spenden für Eintritt und Führungen sowie Geld für Kuchenverkäufe und Ähnliches, vollständig in den guten Zweck geflossen sind. „Wir müssen sehen, was dieses Jahr überhaupt zusammenkommt.“

Die Enttäuschung über die Absage der Veranstaltungsreihe zur Renninger Krippe ist dem Pfarrer deutlich anzumerken. „Sie war schon bis ins Detail vorbereitet“, erzählt er. „Alles war sicher.“ Es gab ein Konzept für die Belüftung, für die Laufwege, für die Erfassung der Besucherdaten und vieles mehr. Doch um mit gutem Beispiel voranzugehen, hatten der Stiftungsrat und der Vorstand der Franz-Pitzal-Stiftung Renninger Krippe die Veranstaltungen bereits im Oktober abgesagt. Eine vorausschauende Entscheidung, wie sich gezeigt hat: Unter den aktuell geltenden Corona-Auflagen wäre eine Durchführung ohnehin nicht mehr möglich gewesen.

Wenn auch keine gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen, so sollen in der Malmsheimer Kirche zumindest Gottesdienste stattfinden. Ob das aber möglich sein wird, das wird sich vermutlich am Sonntag entscheiden, wenn über neue, bundesweite Corona-Verordnungen verhandelt wird. Stattfinden wird in jedem Fall der Gottesdienst am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung wird empfohlen, die Platzzahl ist begrenzt. Mehr Informationen gibt es unter www.katholischrenningen.de.