Ende nach 42 Jahren Die letzte Renninger Krippe beginnt

Sonst haben die Helfer bei der Krippe die Arbeiten immer alleine erledigt. „Ich muss inzwischen aber auch gestehen: Ich merke es an den Kräften. An Ideen mangelt es nicht, aber die physische Stärke schwindet einfach“, so der Pfarrer. Auch sämtliche Mithelfer sind inzwischen betagt, jüngerer Nachwuchs fehlt. Wehmut über das Ende der Krippe klingt daher nur am Rande mit.

„Wir brauchen mehr Menschlichkeit“

„Alles muss einmal enden“, stellt der Pfarrer fest – und möchte mit dieser, wie schon mit allen anderen Krippen zuvor, vor allem eines: die Menschen ansprechen und ihnen Freude bereiten. „Wir brauchen mehr Menschlichkeit, daran möchten wir mit der Krippe erinnern. Und wir möchten den Glauben der Menschen wieder mehr vertiefen.“ Diesen Gedanken wolle man weltweit aufspannen – bekräftigt durch die zahlreichen Krippenfiguren aus der ganzen Welt.

Wenn auch nicht der Kern der Krippe, so waren die Spenden, die dabei zusammenkamen, doch immer ein bedeutsames Thema. Nicht selten lagen die Summen im höheren fünfstelligen Bereich, die vollständig einem guten Zweck zugutekommen konnten, da alle Arbeit an der Krippe ehrenamtlich ist und wegen der Verwendung von Wegwerfmaterial für die Gestaltung keine Materialkosten entstehen. Dieses Jahr hat Franz Pitzal zwei Projekte in Ruanda und Kambodscha ausgesucht, die mit den Spenden unterstützt werden. In Ruanda soll davon eine neue Schule gebaut werden, und auch in Kambodscha soll das Geld Schülern zugutekommen.

Die Krippe ist nur während der Gottesdienste geöffnet

Termine

Aufgrund der Coronapandemie kann die Krippe wie im Vorjahr nur während der Gottesdienste besucht werden. Große Treffen, Musik- und Abendveranstaltungen fallen gänzlich aus. Allerdings ist Franz Pitzal zufolge geplant, dass unter der Woche zusätzliche Gottesdienste angeboten werden, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, die Krippe noch einmal zu sehen. Die üblichen Termine am Samstagabend und am Sonntagvormittag sowie an den Weihnachtsfeiertagen bleiben bestehen. Einige bekannte Redner wie Günther Oettinger hat Franz Pitzal bereits angekündigt. Auch Begleitmusik soll es zu den Gottesdiensten geben, allerdings nur von Solisten, Chöre und Musikgruppen sind wegen der Pandemie tabu. Der Auftaktgottesdienst in der geschmückten Martinuskirche (Westerfeldstraße 19) findet am Sonntag, 12. Dezember, um 19 Uhr statt.

Anmeldung

Eine Anmeldung für den Auftaktgottesdienst ist bis Freitag, 10. Dezember, 12 Uhr, online möglich. Die Adresse: renningen-malmsheim.gottesdienst-besuchen.de. Auch bei den anderen Gottesdiensten an der Krippe wird eine Anmeldung empfohlen, da die Platzzahl begrenzt ist. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Clebora (se-clebora.drs.de), zu der auch Renningen gehört, gibt es Informationen zu den Terminen, zur Anmeldung und zur vorhandenen Platzzahl. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0 71 59 / 4 04 38 39 immer dienstags von 16 bis 18 Uhr möglich. Fragen beantwortet außerdem das katholische Pfarramt per E-Mail an renningerkrippe@web.de oder telefonisch unter 0 71 59 / 24 22 (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr).