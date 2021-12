Die letzte Renninger Krippe Auch die Krippe hat klein angefangen

Renningen - In Renningen gehört die Krippe seit mehr als vier Jahrzehnten zur Weihnachtszeit so selbstverständlich dazu wie in anderen Orten Spekulatius und Christbaumschmuck. Nach 41 Jahren ist nun Schluss. Der katholische Pfarrer Franz Pitzal, der die Krippe einst ins Leben gerufen und jedes Jahr organisiert hat, hat zum ersten Advent seinen pastoralen Dienst in Renningen beendet. Damit ist dies das letzte Weihnachtsfest an der bekannten Renninger Krippe – zumindest in der Form, wie man sie heute kennt.