Pfarrer Franz Pitzal geht in Ruhestand Ein Abschied mit Wehmut

Renningen - Am 1. Advent 1973 hat Franz Pitzal zum ersten Mal Gottesdienst in Renningen gefeiert. Damals stand seine Predigt im Zeichen der Ölpreiskrise. Viele der älteren Gottesdienstbesucher erinnerten sich gestern bei Pitzals Worten sicher noch an die autofreien Sonntage in den Wochen vor Weihnachten. „Es ist mein 49. Gottesdienst zum ersten Advent in Renningen“, sagte Franz Pitzal an die Adresse der gut 50 Gläubigen in der Bonifatiuskirche gerichtet.