Corona-Schnelltestzentrum in Leonberg Alle 40 Sekunden erfolgt ein Nasenabstrich

Leonberg - Am Sonntagabend sind bereits alle Termine für den Folgetag ausgebucht. „Am Dienstag könnten Sie aber noch Glück haben“, sagt Miriam Sachs. Die Apothekerin leitet das Corona-Schnelltestzentrum in Leonberg. Vor zwei Wochen hat es seinen Betrieb im alten Postgebäude an der Eltinger Straße aufgenommen. „Das hat sich ganz ordentlich entwickelt“, erzählt Sachs.