Corona-Schnelltests Rutesheim testet Grundschullehrer und Kita-Personal selbst

Rutesheim - Ab der kommenden Woche sollen sich Lehrer und Lehrerinnen an Grundschulen sowie das Personal in der Kinderbetreuung zwei Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das ist das Ergebnis des Testgipfels in Baden-Württemberg vom Donnerstag. Der Kreis Böblingen setzt dabei dabei weiterhin auf die Schnelltestzentren. Deren Personal soll aber auch die Kommunen vor Ort als mobile Testteams unterstützen, teilt das Landratsamt mit. „Diese Tests könnten dann vor Ort in einem geeigneten Raum stattfinden“, erklärt Landrat Roland Bernhard. Personal aus anderen Schulen und Betreuungseinrichtungen der Kommune könnte sich dann auch dort testen lassen. Bis zu rund 50 Schnelltests in der Stunde wären bei guter Planung möglich.