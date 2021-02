Angenehmer für die Testperson

Ein sei ein bisschen, wie in der Nase zu bohren – so wird die Anwendung der neuen nasalen Schnelltests beschrieben. Weil man nicht bis in den hinteren Nasenbereich mit dem Stäbchen muss, sei es für die zu Testenden wesentlich angenehmer. Deshalb wird er in Österreich auch in den Schulen eingesetzt.