Schnelltestzentrum in Leonberg Landrat rechnet mit mehreren tausend Tests

Bei positivem Schnelltest folgt gleich ein PCR-Test

Der Landrat machte sich gemeinsam mit Leonbergs Citymanagerin Nadja Reichert, die unterstützend bei dem Projekt tätig war, zur Eröffnung vor Ort ein Bild. Zentrales Kriterium des Landkreiskonzeptes ist die Zusammenarbeit der Schnelltestzentren mit einer angesiedelten Arztpraxis. „So stellen wir sicher, dass positive Abstriche direkt via PCR-Test verifiziert werden und insbesondere die Meldung an das Gesundheitsamt über die üblichen Wege gewährleistet ist“, erklärt Bernhard. In Leonberg arbeitet Miriam Sachs mit der Praxis von Rainer Merk und Sabine Mundinger zusammen.