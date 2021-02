Wie es dazu kam? „Wir haben bei uns in der Apotheke am Marktplatz schon seit einigen Wochen Schnelltests angeboten. Allerdings nur in kleinem Umfang und neben der eigentlichen Arbeit“, berichtet sie. Aber so sei der Kontakt zum Gesundheitsamt im Landratsamt zustande gekommen. „Von dieser Seite wurde an uns der Wunsch herangetragen, das Schnelltestzentrum in Leonberg zu organisieren und zu eröffnen“, berichtet die Apothekerin.