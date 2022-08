Bürgermeisterwahl in Weissach Jens Millow wird erst mal Amtsverweser

Erste Gespräche mit dem Personal wurden schon geführt

Nichtsdestotrotz hat er in Weissach bereits erste Weichen gestellt. Unter anderem war er bei den letzten Gemeinderats- und Ausschusssitzungen vor den Ferien dabei und hatte auch erste Gespräche mit dem Personal. Die Übergabe der Bauamtsleitung ist ebenfalls durch. Die nämlich verlässt das Weissacher Rathaus, das allgemein von einer hohen Fluktuation geprägt ist, bereits vor Jens Millows Amtsantritt. „Die ganzen Bauprojekte, die aktuell am Laufen sind, wie das Klärwerk, die Heizungsanlage der Schule oder Straßensanierungen, müssen natürlich weitergehen.“ Wenn ein Bauamtsleiter geht, ohne vorher einen Nachfolger einlernen zu können, sei das natürlich keine einfache Situation. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben. Ebenfalls wie leer gefegt wird zu Jens Millows Dienstbeginn sein Vorzimmer sein. Die Beteiligten waren sich einig, dass es in diesem Fall nicht sinnvoll wäre, die Stellen ohne die Beteiligung des neuen Bürgermeisters zu besetzen. Die Stellen wurden daher zwischenzeitlich zwar ausgeschrieben, „das Auswahlverfahren findet aber erst statt, wenn ich schon in Weissach bin“.

Mit seinem Vorgänger, Daniel Töpfer, wird er sich für eine umfassende Übergabe Anfang September zusammensetzen. Töpfer hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die letzten zwei Monate seiner Amtszeit weitestgehend im Urlaub zu verbringen. Für die Übergabe an Jens Millow wolle er sich aber Zeit nehmen.