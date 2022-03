Daniel Töpfer tritt nicht mehr an Zwischen Bedauern und Aufatmen

In Weissach hat es fast Tradition: Seit 25 Jahren hat es keinen Bürgermeister für mehr als eine Amtszeit in der Gemeinde gehalten. Nun ist klar: Auch der amtierende Rathauschef Daniel Töpfer (CDU) setzt diese Serie fort. Bei der Wahl im Juli will er nicht mehr kandidieren. „Für mich wird es der letzte Haushalt für die Gemeinde sein“, verkündete er jetzt im Gemeinderat während seiner Haushaltsrede. Als „Perpetuum mobile“ bezeichnete er das Phänomen des immer wechselnden Bürgermeisters. „Weissach würde es guttun, wenn sich der historische, gordische Knoten löst.“ Töpfer, der bei der OB-Wahl in Esslingen im vergangenen Sommer nur knapp gescheitert war, will in Weissach aber nicht mehr zum Schwert greifen.