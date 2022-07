Jens Millow wird Rathauschef in Weissach Mit 75 Prozent zum Bürgermeister gewählt

Erster Wahlgang – gegessen“, ist am Sonntagabend bereits gegen 18.30 Uhr im Foyer des Weissacher Rathauses von einem Besucher zu hören. Zu dem Zeitpunkt ist es noch recht ruhig vor Ort. Die offizielle Verkündigung des amtlichen Stimmergebnisses der Bürgermeisterwahl wird von da an noch etwa eine Stunde auf sich warten lassen. Doch das Anwachsen der Stimmzettel ist bereits während des Auszählens so eindeutig, dass nicht viel Raum für Spekulationen bleibt: Jens Millow (43), der Hauptamtsleiter von Löchgau, wird der nächste Bürgermeister von Weissach. Mit einem Ergebnis von mehr als 75 Prozent der Wählerstimmen fährt der Sachsenheimer einen wahren Erdrutschsieg ein.