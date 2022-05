Bürgermeisterwahl in Mönsheim Am Sonntag gibt’s die Qual der Wahl

Die positiven Eindrücke teilen die beiden Gemeinderäte. „Bei der Kandidatenvorstellung in der Appenberghalle haben sich alle gut präsentiert und waren gut vorbereitet“, lobt Norman Freiherr von Gaisberg. Auch Joachim Baumgärtner hat von allen Kandidaten einen guten Eindruck erhalten. „Ein wenig seltsam war, dass Michael Maurer nicht erwähnt hat, dass er in der CDU-Vorstandschaft in Marbach war.“ Unabhängig davon hätten aber alle Drei auf ihre Art überzeugt. „Das ist das Positive. Ich merke aber auch im Gespräch mit den Menschen, selbst zu Hause mit meinen Kindern, dass es vielen schwerfällt, eine eindeutige Entscheidung zu treffen.“ Denn kein Kandidat habe eine politische Vergangenheit in Mönsheim, von der man ihn kennen könnte.

Ein zweiter Wahlgang?

Dass ein Wahlgang die Entscheidung bringen wird, daran bestehen auch für Norman Freiherr von Gaisberg Zweifel. „Alle Kandidaten sind neu, keiner tritt gegen einen amtierenden Bürgermeister an. Ich denke daher eher, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird, aber das lässt sich schwer einschätzen.“ Vor allem hoffe er auf eine rege Wahlbeteiligung, die dem neuen Bürgermeister den Rücken stärke.

Wahl in Mönsheim

Termin

Die Bürgermeisterwahl in Mönsheim ist am Sonntag, 22. Mai. Gewählt wird von 8 bis 18 Uhr, Wahllokale sind die Alte Kelter und das Sportheim. Erhält kein Kandidat die absolute Mehrheit, gibt es am 12. Juni einen zweiten Wahlgang. Die Amtszeit von Thomas Fritsch endet am 18. August.

Briefwahl

Wer am 22. Mai nicht da ist, kann von der Briefwahl Gebrauch machen. Dazu kann man einfach zu den Öffnungszeiten im Rathaus vorbeikommen oder einen Antrag via Internet stellen. Letztgenanntes ist jedoch nur noch bis diesen Donnerstag, 12 Uhr, unter www.moensheim.de möglich.