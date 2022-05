Bürgermeisterwahl in Mönsheim Bürger fühlten den Kandidaten auf den Zahn

Das Interesse der Mönsheimerinnen und Mönsheimer, die drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters kennenzulernen, war groß: Rund 250 Gäste waren in die Festhalle an der Appenbergschule gekommen. Mit von der Partie war Alt-Bürgermeister Werner Dangel, der selbst 24 Jahre Rathauschef in Mönsheim war. Der heute 80-Jährige hatte die Aufgabe übernommen, die Reihenfolge auszulosen, in der sich die Bewerber vorstellen sollten.