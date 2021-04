Baustelle im Höfinger Tal „Wo bitte, bleibt ein sinnvoller Radweg?“

Federführend bei der Straßensanierung ist das Stuttgarter Regierungspräsidium. Dessen Pläne seien dem Ortschaftsrat am 7. April das erste Mal zur Kenntnis gegeben worden. Die Stadtverwaltung sei hingegen im Planungsprozess eingebunden gewesen. Die hat sich schon vor einem Jahr dagegen ausgesprochen, weil ein begleitender Radweg zu weiteren Verzögerungen geführt hätte. Dafür wären wohl weitere Bohrungen am Hang notwendig geworden, außerdem weitere Grundstückskäufe, weil noch weiter in den Berg hinein gebaut werden müsste. „Es gab dazu in der Vergangenheit eine Forderung seitens der Stadt, im Radwegenetz ist zudem an der Stelle kein Radweg vorgesehen“, sagte seinerseits Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.