Landesstraße 1136 in Leonberg Liebes RP, hast du mich denn vergessen?

So beginnt der offene Brief, den der Höfinger Johannes Markus Müller im Namen eben jener Landesstraße zwischen der Leonberger Kernstadt und Höfingen an das zuständige Regierungspräsidium geschrieben und dann auch in einem Video verarbeitet hat. „Es scheint, als hättest Du mich total vergessen“, heißt es in dem Clip, der auf Facebook zu sehen ist.