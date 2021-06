Schnallenäcker III in Renningen Wer hat die besten Chancen auf ein Baugrundstück?

Wer also hat die besten Chancen? Punkte gibt es zum Beispiel für Kinder, 40 für eines, 100 für vier und mehr Kinder. Auch wer bereits in Renningen wohnt, kann bis zu 70 Punkte erhalten. Für ehrenamtliche Tätigkeit in Renningen gibt es ebenfalls maximal 70 Punkte. Einen großen Vorteil haben Menschen, die noch gar kein Wohneigentum haben – dafür gibt es 150 Punkte. Im Vergleich zum ersten Entwurf wird in der endgültigen Punktetabelle aber noch mal ein Unterschied gemacht zwischen Menschen, die bereits mehrere Wohnungen oder Baugrund besitzen, und denjenigen, die maximal eine Wohnung haben. Für diese gibt es immerhin noch 50 Punkte. Damit soll dem Rechnung getragen werden, dass Menschen in ihrer Familienplanung irgendwann in eine größere Wohnung oder in ein Haus ziehen möchten. So würden diese nicht zu sehr benachteiligt, sagt Peter Müller.