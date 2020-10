Schnallenäcker Renningen Der Ausgleich kommt vom Ökokonto

Standort für neuen Kindergarten steht bereits fest

Einige Missverständnisse klärte die Verwaltung in der Bürgerfragestunde auf. Ein Bürger beklagte unter anderem, dass in dem Plan kein Platz für den neuen Kindergarten vorgesehen ist, fehlende Gehwege und zu große Straßenbreiten. Der Standort für den neuen Kindergarten steht aber bereits fest, erklärt Hartmut Marx. Er wird direkt entlang der Nelkenstraße stehen, zwischen der Zwiebeläcker- und der Korngäustraße. Die fehlenden Gehwege an vielen Straßen im neuen Wohngebiet haben ihren Grund darin, dass es sich bei allen Ost-West-Straßen um verkehrsberuhigte Bereiche handelt.

In Zonen mit Schrittgeschwindigkeit sind auf dem gesamten Weg Autofahrer und Fußgänger gleichberechtigt, es darf dort keine Gehwege geben. In den Nord-Süd-Straßen wird Tempo 30 gelten. Bei der Nelkenstraße handle es sich wohl um ein Missverständnis, so Marx. Die Straße ist auf dem Entwurf tatsächlich breiter als vorher. Der freie Platz ist allerdings für Parkbuchten und den Gehweg vorgesehen.

Derzeit finden auf dem Gelände noch die archäologischen Ausgrabungen statt, die bereits interessante Funde zutage gefördert haben. Und zwar befinden sich unter der Erde wohl Brandgräber aus dem 7. oder 8. Jahrhundert vor Christus. Die Funde wären damit noch um einiges älter als 2017 die Funde bei Raite IV. Ob die neuen Funde großer historischer Bedeutung sind, hängt aber nicht nur vom Alter ab, sondern vor allem von der Art der Funde. Für eine genaue Beurteilung müssen sie daher erst ausgewertet werden.