Bauarbeiten bei Renningen Die Bundesstraße 464 ist wieder frei

Landrat hofft auf ausbleibende Unfall-Schlagzeilen

„Die B 464 zwischen Renningen und Böblingen ist deutlich entschärft und damit sollte sich die Unfalllage in Zukunft verbessern“, sagt Bernhard. „Ich hoffe, dass mit Zunahme des Verkehrs auch nach der Coronakrise die B 464 keine Unfall-Schlagzeilen mehr macht. An die Autofahrer appelliere ich eindringlich, sich auf den Verkehr zu konzentrieren und rücksichtsvoll zu fahren,“ so Bernhard. Bei der Unfallserie waren vermutlich abgelenkte Fahrer in den Gegenverkehr geraten.