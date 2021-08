B 295 bei Renningen Kritik an Lückenschluss-Planung

Dass die Arbeiten am Lückenschluss nicht früher beginnen können, bezweifelt der Abgeordnete. „Es spricht nichts dagegen, mit Vorarbeiten, die den Verkehrsfluss nicht stören, schon vorher zu beginnen“, führt Toncar aus. Außerdem erkläre das Ministerium nicht einmal, wann genau nach dem Abschluss der Arbeiten auf der A 81 mit den Bauarbeiten am Lückenschluss begonnen werden solle. „Die bisherige Geschichte der Anbindung der beiden Bundesstraßen lässt eine Verzögerung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag befürchten.“

Auch Lärmschutz muss geprüft werden

Im Fragenkatalog des Abgeordneten zu dem Thema wird auch der Lärmschutz entlang der B 464 angesprochen, insbesondere in den Bereichen Dagersheim/Darmsheim und Magstadt, wo sich Toncar mit Anwohnern ausgetauscht hat. „Mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen muss auch der Lärmschutz Schritt halten“, verlangt Toncar.

Das Ministerium erklärte in seiner Antwort, dass die Grenzwerte für Lärmsanierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr abgesenkt wurden. Die angesprochenen Ortschaften könnten die Situation durch einen Antrag neu bewerten lassen. Toncar sieht sich dadurch in seiner Forderung an die Landesregierung bestätigt, die Lärmbelastung entlang der B 464 erneut zu prüfen, was diese bisher abgelehnt habe. „Jetzt ist die Landesregierung in der Pflicht, im Sinne der Anwohner zu handeln.“