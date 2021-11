Aktion in Leonberg Falschparker kommen an den Haken

Die Polizei wird auch informiert

Doch wie bekommt der Verkehrssünder seinen fahrbaren Untersatz wieder zurück. Ruft sie oder er bei der Polizei an, bekommen sie die Nummer des Ordnungsamtes. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter machen den Abholungstermin am Verwahrplatz aus. Halterin oder Haltern müssen nachgewiesen werden. Wenn der Person, die nun zur Kasse gebeten wird, eine Anschrift zugeordnet werden kann, wird ihr alles zugeschickt. „Der jetzt abgeschleppte Autofahrer muss, weil er aus dem Ausland ist, eine Sicherheitsleistung bezahlen und zwar in bar“, erläutert der Abteilungsleiter Verkehr im Ordnungsamt.

Der Einsatz an der Römergalerie ist Teil einer Schwerpunktaktion in der Kernstadt gewesen, die über die gesamte Woche verlaufen ist – tagsüber und auch nachts. „Die Streifen vor der Römergalerie, Schwerbehindertenstellplätze, absolute Haltverbote sowie Rad-, Geh- und Schulwege sind Orte gewesen, an denen der Gemeindevollzugsdienst unterwegs war“, sagt Kotte. Außerdem hatten die drei Teams Feuergassen in der Altstadt sowie Brandschutzzonen im Visier. „Es ging nicht darum, einfach stur abzuschleppen, sondern es herrscht jedes Mal auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit“, sagt Kotte. „Wir versuchen immer, die Halter auszumachen oder das Fahrzeug, wenn möglich, auf einen Parkplatz in Sichtweite umzusetzen, denn es geht darum, schnell die Gefahr zu beseitigen.“

Mit rund 250 Euro muss gerechnet werden

Allerdings bewahre das den Verkehrssünder nicht, tief in die Tasche greifen zu müssen. Ist der Abschleppdienst angefordert, muss der bezahlt werden. Wessen Auto noch nicht aufgeladen ist, etwas weniger und es bleibt ihm das Abholen erspart. „Mit rund 250 Euro muss schon gerechnet werden, aber die Stadt macht keinen Gewinn, denn wir holen uns Angebote von den Firmen ein und dazu kommen die Bearbeitungsgebühren.“

Die Aktion stand unter dem Motto „Gefahrenabwehr“ und dem Schutz der Schwächsten im Verkehr. „Nicht zuletzt auch um für die Novelle der Straßenverkehrsordnung zu sensibilisieren, die nun härter bestraft, wenn schwächere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.“ Kommentare der Passanten: „Gut, dass ihr konsequent abschleppt!“ oder „Es sollte viel öfters abgeschleppt werden!“

Kaum ist der Geländewagen weg, steuert ein Auto mit CW-Kennzeichen die Bucht an, doch Zaungäste der Aktion machen die Fahrerin schnell auf die „Gefahr“ aufmerksam. Glück gehabt – andere 16 Autofahrer nicht. Weil sie in Bereichen für Einsatzfahrzeuge, auf dem Fußgängerweg, in Kreuzungen standen oder die Linienbusse behinderten, wurden sie an den Haken genommen. Sechs weitere Fahrer kamen noch rechtzeitig dazu.