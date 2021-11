Leonberger Stadtleben Am Leobad darf fast jeder parken

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass am Leobad normale Autos legal abgestellt werden dürfen. Das Parken von Lkw, Lieferwagen oder Baustellenfahrzeugen sei allerdings nicht gestattet, erklärt der Rathaussprecher Sebastian Küster. Entsprechende Schilder wiesen darauf hin. Hier seien regelmäßig Kontrolleure des Ordnungsamtes unterwegs.

Keine privilegierten Gruppen

Ottmar Pfitzenmaiers Kernanliegen, das Reservieren für Badegäste und Besucher des Sportzentrums, sei rechtlich nicht so einfach. Beim dortigen Parkraum handelt es sich um öffentliche Stellplätze, deshalb gilt hier die Straßenverkehrsordnung, sagt die zuständige Ordnungsbürgermeisterin Josefa Schmid (FDP). Die Verordnung kenne aber keine privilegierten Personengruppen, beispielsweise Besucher des Leobades oder des Sportzentrums.

Eine Einschränkung der Nutzer könne nur mit einer Art privatrechtlichen Vertrag vorgenommen werden, im Amtsdeutsch mit dem sperrigen Begriff „Parkraumbewirtschaftungskonzept“ umschrieben. Im Klartext: Die jetzt noch öffentlichen Flächen müssten quasi privatisiert werden.

Bäder sind bei den Stadtwerken

Der Bäderbetrieb, früher ein Eigenbetrieb der Stadtverwaltung, gehört seit Anfang des Jahres zu den Stadtwerken. Das wiederum bedeutet, dass die Stadtwerke dann Betreiber des Parkplatzes am Leobad sein würden. Neuland wäre das für die stadtnahe Gesellschaft nicht, betreibt sie doch schon jetzt die Parkhäuser in der Altstadt und am Bahnhof.

Allerdings, darauf weist der städtische Pressesprecher hin, sei angesichts des gerade erst erfolgten Übergangs der Bäder zu den Stadtwerken ein neues Parkkonzept „organisatorisch noch nicht umsetzbar“ gewesen.