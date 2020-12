Verkehrsärgernis in Leonberg wird abgestellt Parkplätze im Zentrum werden zum Grünbeet

Der überörtliche Verkehr in Richtung Calw, von der Römerstraße kommend, wird über die Römer-, die Berliner- und die Südrandstraße umgeleitet. Auch auf die Buslinien hat die Baustelle Auswirkungen. Die Haltestelle am Leo-Center in Richtung Eltingen entfällt für die Linien 92, 94 und 651 während der Bauarbeiten. Ebenso entfällt in dieser Zeit die Haltestelle Albert-Schweitzer-Gymnasium für die Linie 651 in Richtung Leo-Center.

Parkplätze am JKG fallen weg

Für diese Buslinien wird bis zum 12. Dezember in der Hindenburgstraße zwischen den Einmündungen der Römer- und der Brennerstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linien 631 und 632 können weiterhin die Haltestelle Leo-Center in Richtung Warmbronn und Böblingen anfahren.

Auch an anderer Stelle fallen nun Parkplätze weg, und zwar wird das Parkdeck am Johannes-Kepler-Gymnasium im Winter gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Schutz der Bausubstanz vor Chlorid und Tausalz, das vom Winterdienst auf den Straßen gestreut wird, muss die obere Parkfläche in den Wintermonaten dicht gemacht werden. Dafür sind bereits Bauzäune aufgestellt worden. Insgesamt fallen hier 38 Parkplätze weg.

Parkscheiben während der Ferien

Während der Weihnachtsferien kann das Untergeschoss mit Parkscheibenregelung genutzt werden. Vom 11. Januar an wird die Parkscheibenregelung wieder aufgehoben, weil die Stellplätze im Untergeschoss für Autos mit Berechtigungsschein, vor allem für die JKG-Lehrkräfte genutzt werden. Abhängig vom Wetter wird das obere Parkdeck im Frühjahr wieder geöffnet.