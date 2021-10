Leonberger Altstadt Poller gegen Wildwest-Parken

Die Autos in der Altstadt sorgen für reichlich Ärger

Noch ärgerlicher ist die Situation im oberen Bereich des Marktplatzes. Im Bereich des Schwarzen Adler, dort wo die Hintere Straße in die Graf-Ulrich-Straße mündet, hat sich ein beliebter Treffpunkt entwickelt. In der Vinothek von Ismet Arda gönnen sich viele Menschen ein Glas Wein zum Feierabend. Der rührige Chef hat draußen kleine Tische aus Fässern und Sitze aus Weinkisten aufgestellt. Die Stadt hat ihm am Wochenende sogar eine kleine Fläche auf der anderen Straßenseite vor Blumen-Albert genehmigt.